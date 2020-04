De Slag om Berlijn: hoe het hart uit Hitlers Derde Rijk werd gerukt

,,Nu, kameraden, nu!’’ Met deze woorden geeft maarschalk Georgi Konstantinovich Zjoekov het startsein voor de Slag om Berlijn. Op 16 april, om vijf uur ’s ochtends, zet het Russische Rode Leger met 140 zoeklichten de Duitse frontlinie vol in het licht. Meteen daarop begint een vernietigende artilleriebeschieting. Dorpen verkruimelen. Bossen vliegen in brand. De stukken geschut vuren 1.236.000 granaten af. De 98.000 ton aan munitie is door 2450 treinwagons naar het front aan de rivier de Oder gebracht.



Met Hitlers bunkers zo nabij is de Russische maarschalk Zjoekov aan zet, de briljante strateeg die dictator Jozef Stalin aan successen helpt in de oorlog met nazi-Duitsland. Zjoekov zorgt ervoor dat Hitlers legers Moskou, Stalingrad en Leningrad nooit zullen veroveren. Hij verslaat hen bij Koersk, in de grootste tankslag ooit. De zoveelste zege levert hem de bijnaam ‘Maarschalk van de Overwinning’ op.



Nu moet Zjoekov, die in 1936 ternauwernood ontsnapte aan Stalins zuivering van de legertop, nazi-Duitsland in zijn hoofdstad de doodsteek geven. De dictator in het Kremlin zit zijn commandanten te velde al maanden achter de broek. Zij moeten en zullen eerder in Berlijn zijn dan de Amerikanen. Om twee redenen: uit prestige en om als eerste de hand te kunnen leggen op de nucleaire onderzoeksfaciliteiten van de nazi’s. Stalin krijgt zijn zin. Pas op 4 juli zullen de eerste Amerikanen voet zetten in hun zone van de stad.