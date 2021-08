De taliban beloofden beterschap en een milder regime, maar maken ze dat waar?

Afghaanse moeder bevalt aan boord van Amerikaan­se evacuatie­vlucht

22 augustus Een Afghaanse moeder is zaterdag aan boord van een Amerikaanse evacuatievlucht bevallen van een dochter. De vrouw kreeg weeën tijdens de vlucht. Kort nadat het C-17-vliegtuig landde op de Ramstein-luchthaven in Duitsland, werd haar kind geboren in het vrachtruim van het voertuig.