De tand van Patrice Lumumba gaat eindelijk terug naar Congo

oorlog Oekraïne LIVE | ‘Poetin vreest vonk van democratie’, hevige gevechten rond Azot-fa­briek

De Russische president Vladimir Poetin vreest volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz dat de ‘vonk van democratie’ zich over zijn land verspreidt. Ook probeert hij volgens de Duitser Europa te verdelen en terug te keren naar een wereld die gedomineerd wordt door invloedssferen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

21:22