De vergeten epidemie van Rusland: 80.000 besmettingen en 20.000 doden in 2019

Video en update Fransen betogen tegen omstreden wetswijzi­ging en politiege­weld: 46 arresta­ties, 37 gewonde agenten

28 november In 70 steden in Frankrijk is zaterdag massaal betoogd tegen een veiligheidswet die de verspreiding van beelden van het gezicht van een politieman strafbaar maakt. Ook richtten de betogers zich tegen politiegeweld zoals vorig weekend in Parijs, waar agenten zonder duidelijke aanleiding een zwarte man mishandelden.