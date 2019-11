De verrader, het doelwit en de onderbroek: zo verliep de operatie tegen al-Baghdadi

Amerikaanse militairen kijken met gemengde gevoelens naar alles wat naar buiten komt over de succesvolle aanval op de terreurbaas van IS. Te veel wordt in de openbaarheid gebracht, zo klinkt het in Washington. Onnodige details over de raid zouden door de president Donald Trump aan de grote klok zijn gehangen in diens typerende branie. Dat zal helpen bij het maken van de film die ongetwijfeld over dit militaire avontuur zal volgen in de stijl van Zero Dark Thirty, de kaskraker over de liquidatie van Osama Bin Laden in 2011. Een reconstructie van Operatie Kayla, aan de hand van verklaringen, het werk van Amerikaanse onderzoeksjournalisten en de presidentiële loslippigheid.