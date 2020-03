Deed China het echt beter dan Italië met COVID-19?

Het nieuwe coronavirus woedt in Lombardije zoals het ook heftig woedde in Hubei. Beide provincies worstelden vooral in het begin met de aanpak. De tot dan zwaarst getroffen Chinese provincie Hubei (3135 overleden coronapatiënten) droeg de zwarte band over aan Lombardije (3405 doden).



Achteraf kun je meer parallellen trekken. Zowel in Hubei als in Lombardije werd de eerste weken geaarzeld over wat precies te doen. In beide provincies ging kostbare tijd verloren om de besmettingshaarden vroeg in te dammen. In China vreesden lokale bestuurders met slecht nieuws in ongenade te vallen bij de Chinese Communistische Partij en president Xi Jinping. In Italië werd er met de (linkse) regering geruzied over het snelle en ambitieuze testen door de (rechtse) provincieautoriteiten omdat die de bezorgdheid alleen maar zouden opstoken. Uiteindelijk zou Lombardije ‘Wuhan’ volgen in quarantaine.



Maar bij het door de bevolking opvolgen van de decreten waren de verschillen groot. De Italiaanse democratie is geen Chinese partijdictatuur en de gezagsgetrouwe Chinezen die je met drones kunt achtervolgen zijn geen losbandige Italianen die wel een spelletje durven spelen met de overheid. Het virus verkiest de laatsten, zo blijkt nu. Daar komt bij dat Italiaanse families traditioneel met meerdere generaties samenwonen of in ieder geval in de buurt, wat verspreiding bevorderd. Sommige Italiaanse bejaarden zouden ook veel eigenzinniger zijn dan Chinese generatiegenoten en liever rustig thuis doodgaan dan verkassen naar de hectiek van het ziekenhuis. In Spanje is het overigens niet anders. De verwachting is dat dat land Italië nog gaat inhalen. Ook in Spanje keek men eerst de kat uit de boom en besloot daarna tot de lockdown waarbij niemand zonder geldige reden nog de deur uit mag.