Deel Europa haalt teugels strakker aan: nieuwe lockdowns en beperkingen

Twee ontvoerde missiona­ris­sen op Haïti vrijgela­ten, andere vijftien nog vast

Twee van de zeventien Noord-Amerikaanse missionarissen die in oktober door een bende op Haïti werden ontvoerd zijn zondag vrijgelaten. De kerkelijke organisatie waarbij zij zijn aangesloten meldt dat de twee in goeden doen zijn. Of het om twee van de twaalf volwassenen of twee van de vijf kinderen gaat, kon Christian Aid Ministries zondag nog niet zeggen.

7:30