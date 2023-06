Deel van rotsmassa stort naar beneden en mist Zwitsers bergdorp op haar na: ‘Veel geluk gehad’

In het Zwitserse bergdorp Brienz is een deel van een al dreigende rotsmassa naar beneden gekomen. Dat heeft de gemeente in de vroege vrijdagochtend bekendgemaakt. Bij het eerste daglicht lijkt de schade mee te vallen: de rollende rotsen stopten vlak voor het eerste gebouw. Vorige maand al werden alle inwoners van het dorp geëvacueerd vanwege de dreigende instorting van de rotsmassa van 500.000 kubieke meter.

Tussen ongeveer 23.00 uur en middernacht gleed een groot deel de rotsmassa razendsnel naar beneden met geraas, meldt gemeenschapswoordvoerder Christian Gartmann vrijdagochtend vroeg. De bevolking in de vallei hoorde dit duidelijk. De toegangswegen van Tiefencastel naar Surava en naar Lenzerheide werden afgesloten en ook de spoorlijn ging dicht. Een crisisteam volgde de ontwikkelingen de hele nacht.

Volgens Gartmann laat daglicht vrijdagochtend zien dat Brienz ‘veel geluk’ heeft gehad. ,,Enkele meters voor het eerste gebouw, de oude school, is de massa tot stilstand gekomen. Erachter stapelen de rotsblokken zich al metershoog op”, citeert de Zwitserse nieuwszender SRF haar.

Over mogelijke schade in het dorp kan voorlopig nog geen informatie worden gegeven, zegt Gartmann. Schade door ‘kleinere splinters’ van vallende rotsblokken kan nog niet worden uitgesloten. Deze kunnen honderden meters verderop terugkomen. In de loop van de dag vliegen de geologen en natuurkundigen met een helikopter over het gebied om de omvang en het eventuele verdere gevaar voor het dorp nauwkeurig te bepalen. Volgens Gartmann laten de eerste foto’s echter zien dat een groot deel van de massa naar beneden is gegleden en een enorme groef in de helling heeft gemaakt. ,,Maar ik betwijfel of de hele rotsmassa al is weggegleden.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Brienz ligt in het zuidoosten van de Zwitserse Alpen. Vorige maand werd ‘fase rood’ afgekondigd en werd het dorp met 84 inwoners ontruimd omdat ongeveer een kwart van de in totaal twee miljoen kubieke meter rots naar beneden dreigde te komen. Aardkundigen waarschuwden toen al dat de rotsbeweging versneld is. Een deel van de rotswand glijdt elk jaar 32 meter weg.

Het is nog onduidelijk hoe lang de uitgebreide afsluitingen in de vallei zullen blijven. Het is ook onbekend wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar hun dorp, omdat het gevaar van de steenlawine nog niet geheel is geweken. ,,Brienz kan pas weer bewoond worden als Brienz helemaal veilig is”, zegt Gartmann.

Startplek etappe Ronde van Zwitserland verplaatst

Vrijdag rijden de wielrenners in de Ronde van Zwitserland door de regio. Omdat het traject over de Albulapas nu niet bereden kan worden, wordt de start van de zesde etappe verplaatst van La Punt naar Chur. Daardoor is de etappe ook ruim 66 kilometer korter. Om 12.30 uur beginnen Remco Evenepoel en zijn collega’s eraan in Chur. Het oorspronkelijke startuur was 10.45 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze populairste nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: