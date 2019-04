Deense onderzoeksjournalist jaagt op afgrijselijk Zuid-Afrikaans complot

Aan complottheorieën geen gebrek in een van fake news vergeven sociale media. Jeroen van Koningsbruggen etaleerde dit weekeinde zijn twijfels over van alles en nog wat. Maar wat te denken van deze twee megaschandalen: de crash (lees: neerschieten) van het vliegtuig van VN-secretaris generaal Dag Hammerskjöld in 1961 in het huidige Zambia. En nog groter: een sinister plan van een geheimzinnige Zuid-Afrikaanse organisatie, SAIMR, om in de jaren tachtig moedwillig aids te verspreiden onder zwarte Afrikanen. Opzet: de dood van miljoenen zwarte Afrikanen als ‘noodoplossing’ om de blanke alleenheerschappij en de apartheid in stand te houden.



Zelfs de controversiële Deense filmmaker Mads Brügger (46) die beide verhalen aan elkaar knoopt in zijn deze week uitgekomen documentaire ‘Cold Case Hammarskjöld’ moet erkennen dat het allemaal misschien wel iets ‘too much’ is. Teveel om te verwerken, zegt hij in Den Haag waar hij tijdens het festival Movies that Matter een toelichting geeft op de twee spectaculaire verhalen waar hij achteraan ging. En dat valt niet mee anno 2019. ,,Want alleen mensen van boven de vijftig hebben ooit gehoord van Hammarskjöld en dat mysterieuze vliegtuig ongeluk. En wat er allemaal in Zuid-Afrika gebeurde zijn we ook al bijna vergeten. Dus ja. Begin er maar aan.”