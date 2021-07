Deense YouTuber (22) maakt fatale val tijdens filmen op Italiaanse berg

Bedroefde fans

Albert Dyrlund was in Denemarken - maar ook in andere delen van Europa - behoorlijk populair. Hij had meer dan 237.000 volgers op Instagram en bijna 175.000 abonnees op YouTube. Hij deelde vooral avontuurlijke video’s die goed in smaak vielen bij zijn kijkers. Op sociale media stromen de bedroefde reacties op zijn overlijden dan ook binnen: ‘Rust zacht Albert, bedankt voor de goede herinneringen’, klinkt het onder meer. En ook: ‘RIP Albert Dyrlund, hij was een legende en redde mijn jeugd.’

In 2018 was de YouTuber overigens ook te zien op het witte doek: hij acteerde in Team Albert, een Deense komedie over hoe je rijk kan worden als influencer op sociale media. Voor zijn rol kreeg Dyrlund een lokale award. Daarnaast was hij ook aan de slag als muzikant, al verliep zijn carrière op dat vlak niet vlekkeloos. Zo zorgde de YouTuber volgens de Deense krant Ekstra Bladet in het verleden voor de nodige ophef, onder meer door zijn hoofd volledig kaal te scheren of aan slakken te likken.