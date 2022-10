‘Defensie in Rusland rekruteert nu ook gevangenen om te vechten in Oekraïne’

Het Russische ministerie van Defensie heeft in navolging van privéleger Wagner sinds eind september ook in gevangenissen gedetineerden geworven om te gaan vechten in Oekraïne. Dat meldt de onafhankelijke Russische nieuwssite Vazjnye istorii (‘belangrijke verhalen’).

Zij baseert zich op verhalen van familieleden van gevangenen in een strafkolonie in de regio’s Rjazan en Stavropol. Beide zijn gevangenissen waar medewerkers van politie- en veiligheidsdiensten en het leger die in de fout zijn gegaan hun straf uitzitten.

,,Op 27 september kwamen er een paar mensen van het ministerie van defensie naar IK-4 (strafkolonie in Stavropol, red.)’’, vertelt een familielid. ,,Mijn broer zei dat vóór deze bijeenkomst het gevangenisbestuur lijsten had opgesteld met belangstellenden. Alleen mensen van deze voorlopige lijst werden geroepen om mensen te ontmoeten die erg op generaals leken. Zij stelden zich niet voor.’’

Volgens het familielid van de gevangene, was zijn broer gemotiveerd het ‘vaderland te gaan verdedigen’. De man had gevechtservaring: hij tekende twee keer een contract bij het ministerie van defensie en nam al in 2014 deel aan gevechten in de Donbas, Oost-Oekraïne.

Chefkok van Poetin

De gevangene rept ook van Wagner, een particulier Russisch huurlingenleger dat in landen overal ter wereld klussen opknapt. De baas van de gevechtsorganisatie is Jevgeni Prigozjin, wiens bedrijf ook de catering verzorgt van het Kremlin en die daardoor de bijnaam ‘chefkok van Poetin’ draagt.

Van Prigozjin lekte in september al een video uit, waarin hij gevangenen voor Wagner werft. Daarover ontstond in Rusland flinke deining, omdat het volgens velen onetisch is veroordeelde moordenaars en verkrachters te werven voor een militaire campagne in ruil voor vrijlating als het contract is uitgediend.

De Russische president Vladimir Poetin met Jevgeni Prigozjin, leider van Wagner.

De broer van de gevangene in Stravropol vertelt aan Vazjnye istorii dat Wagner ook in IK-4 heeft geprobeerd te rekruteren. Maar de gevangene ging niet in op dat voorstel. ,,Ze kregen te horen dat ze Oekraïners in stukken konden gaan snijden. Mijn broer zei dat hem dat niet zinde, dat dat niet de verdediging van het vaderland was.’’

Isoleercel

Ook Gulagu.net, dat mishandelingen in Russische gevangenissen onderzoekt, meldt rekrutering onder gevangenen door het ministerie van defensie. Volgens een bron van Gulagu.net in detentiekamp IK-11 in Nizjny Novgorod. Medewerkers van defensie zouden 300 veroordeelden hebben willen ronselen. Als er zich te weinig meldden, dan zouden ze met geweld worden gestuurd of in de isoleercel belanden.

Vazjnyje istorii vermoedt dat het ministerie van defensie alleen veroordeelden rekruteert uit strafkampen voor voormalige werknemers van wetshandhavende diensten. Dat zijn er iets meer dan twintig.

Moed en heldfhaftigheid

Net donderdag heeft de Federatieraad, de Russische senaat, een wetsvoorstel opgesteld, waardoor bepaalde categorieën veroordeelden ‘die moed en heldhaftigheid hebben getoond bij vijandelijkheden’ ontslagen moeten kunnen worden uit de gevangenis. Waarschijnlijk moet dat de weg vrijmaken om hen in te zetten in de strijd in Oekraïne.

Opvallend is, dat de wet niet geldt voor veroordeelden die vastzitten voor het oproepen tot of deelnemen aan rellen, het organiseren van protestbijeenkomsten, het in diskrediet brengen van het Russische leger en het oproepen tot sancties tegen Rusland. Kortom: tegenstanders van het Kremlin.

Quote De wervings­ron­des gaan door: er zijn er velen die ten strijde willen trekken Olga Romanova, directeur Stichting voor Russische gedetineerden

Volgens Olga Romanova, directeur van de Stichting voor Russische gedetineerden, heeft Wagner al zeker drieduizend gevangenen geworven. ,,Dat is de eerste ronde’’, zei Romanova tegen de onafhankelijke nieuwssite Cholod (‘kou’) . ,,Ze zijn bijna allemaal gedood. En de wervingrondes gaan door: er zijn er velen die ten strijde willen trekken.’’

Romanova vertelt, dat de rekruten worden afgezet in de regio Rostov, die tegen Oekraïne aanligt. ,,Daar krijgen ze droog rantsoen, drie tot vier uur om te eten en te slapen, de rest van de tijd is serieuze training. Daarna worden ze binnen tien tot veertien dagen naar het front in de regio Loehansk gestuurd.’’

