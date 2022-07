Definitief EU-akkoord over verminderen gas: ‘Moeten ons verenigen tegen machtsspelletje Poetin’

De Europese Commissie presenteerde vorige week het noodplan met de naam Save gas for a safe winter (spaar gas voor een veilige winter) omdat ze er geen vertrouwen in heeft dat het Russische gas zal blijven vloeien. Om dat plan erdoor te krijgen, was een zogeheten gekwalificeerde meerderheid nodig van minstens vijftien EU-landen waar in totaal minstens 65 procent van de bevolking van de EU woont.



Het is de bedoeling dat de komende maanden 45 miljard kubieke meter gas minder wordt geconsumeerd in de EU. ,,De Europese Unie is verenigd en solidair’’, zegt de Tsjechische economieminister Jozef Síkela. ,,De vandaag genomen beslissing laat duidelijk zien dat de lidstaten opstaan tegen pogingen van Rusland om de Europese Unie te verdelen door de energieleverancies te gebruiken als wapen.’’



Síkela vervolgt: ,,Door het voorstel tot gasreductie in recordtempo aan te nemen, heeft onze gemeenschappelijke energieveiligheid ongetwijfeld versterkt. Door nu gas te besparen zijn we beter voorbereid. Het wordt voor Europese burgers en bedrijven nu veel goedkoper en eenvoudiger om de winter door te komen.’’ Als in september blijkt dat het tempo van de besparingen te laag ligt, kunnen de lidstaten besluiten tot verplichte maatregelen over te gaan.

‘Besparen, besparen, besparen’

Eerder vandaag bevestigde het Duitse persbureau DPA al op basis van bronnen in Brussel dat er een akkoord op handen was over een noodplan dat moet voorkomen dat huishoudens en essentiële voorzieningen als ziekenhuizen de komende winter letterlijk in de kou komen te staan indien Rusland de gastoevoer verder of helemaal afsluit.



,,Het is belangrijk dat we aan de slag gaan”, aldus Jetten. ,,We moeten besparen, besparen, besparen.” En Nederland heeft volgens hem aangetoond dat dat kan. ,,We zullen uiteindelijk als Europa helemaal van het Russische gas af moeten en sneller moeten inzetten op andere energiebronnen.”



De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock zei vanochtend dat het belangrijk is dat Europa samenwerkt. ,,We zullen niet verdeeld zijn omdat gas schaars is, we zullen ons verenigen. Dat is het belangrijkste signaal naar de Russische president.’’ De Tsjechische minister van Industrie, Jozef Sikela, heeft harde woorden: ,,De winter komt eraan en we weten niet hoe koud die gaat zijn, maar wat we wel weten is dat Poetin zijn machtsspelletje blijft spelen door ons af te persen met gasleveringen.”

Ook Spanje steunt het plan, ook al gebruikt het land geen Russisch gas. ,,Als iemand om hulp vraagt, dan moeten we helpen”, zei energieminister Teresa Ribera. ,,Die hulp komt in verschillende vormen, maar het draait om samenwerking.” Spanje wil wel dat de 15 procent gasbesparing op vrijwillige basis blijft, onder het mom dat Spaanse besparing niet direct een voordeel geeft aan andere landen.

Waarschuwingssysteem

Daarnaast wordt er een mechanisme ingesteld dat een waarschuwing afgeeft als er in de EU als geheel een gastekort dreigt te ontstaan. Dan kunnen doelstellingen voor gasbesparing verplicht worden gesteld. Die verplichte besparingen kunnen alleen worden afgedwongen door de Europese Raad, niet door de Commissie. De drempel om zulke verplichtingen in te stellen is in het noodplan hoger dan in een plan dat de Europese Commissie eerder presenteerde, aldus DPA.



Ook zijn verschillende clausules opgenomen waarmee lidstaten onder verplichte besparingen uit kunnen komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor lidstaten Cyprus, Malta en Ierland, omdat hun gassystemen niet rechtstreeks verbonden zijn aan die van andere lidstaten. Ook kunnen uitzonderingen gemaakt worden voor bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld het vullen van gasvoorraden of als gas als industriële grondstof wordt gebruikt.

Prijsstijging

Intussen is de gasprijs vandaag verder de hoogte in gegaan, na de aankondiging van Gazprom gisteren dat er vanaf morgen minder gas zal worden geleverd via de pijpleiding Nord Stream 1. De gasprijs op de termijnmarkt piekte vanochtend op 190,49 euro per megawattuur (MWh), het hoogste niveau sinds 9 maart, zo noteerde de Nederlandse TTF, die de gasprijs voor Europa bepaalt. Het is een terugkeer naar het record van het begin van de Russische invasie in Oekraïne. Ter vergelijking: voor de Russische inval in Oekraïne schommelde de Europese gasprijs op de termijnmarkten rond de 80 euro per megawattuur.

Overigens betalen Nederlandse huishoudens bijna twee keer zoveel voor gas dan het gemiddelde in Europa, blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl op basis van cijfers in de Household Energy Price Index van juni 2022 in 33 Europese steden. De Nederlandse gasprijs is momenteel de op een na hoogste in heel Europa, met 23,2 eurocent per kilowattuur (kWh). Dat komt neer op 2,25 euro per kubieke meter (m3), inclusief belastingen. Het Europese gemiddelde ligt met 12,4 eurocent per kWh bijna de helft lager. Alleen in Zweden is het met 23,8 eurocent per kWh nog iets duurder dan bij ons.

