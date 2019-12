Democraat Joe Sestak staakt race naar het Witte Huis

Update Dodental noodweer Frankrijk stijgt; helikopter met reddings­wer­kers stort neer

3:59 Het hevige noodweer in Frankrijk heeft dit weekeinde al vijf levens geëist. Drie hulpverleners kwamen om het leven toen hun helikopter neerstortte in Rove, nabij Marseille, zo meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. In datzelfde gebied kwamen eerder op de zondag ook al twee mensen om het leven.