Democraten grijpen naar de macht in Virginia en Kentucky, van oudsher republikeinse staten

In Virginia waren verkiezingen voor alle 40 zetels in de Senaat en 100 zetels in het Huis. De Republikeinen hadden in beide kamers een nipte meerderheid, maar verloren die dus. In de Senaat hebben de Democraten in ieder geval 21 zetels en in het Huis, met nog niet alle districten geteld, al zeker 52 zetels. Het is voor het eerst sinds 1994 dat de Democraten in beide kamers in de staat een meerderheid hebben.