Democraten willen ambtstermijn Hooggerechtshof VS beperken

Franse media steunen Charlie Hebdo na bedreigin­gen al-Qaeda

23 september Meer dan honderd Franse nieuwsmedia roepen mensen op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo te steunen nu het personeel met de dood is bedreigd. In 2015 werden op de redactie van het tijdschrift elf mensen gedood tijdens een terroristische aanslag. Begin deze maand begon het proces tegen veertien verdachten van de terreurdaden in Frankrijk dat jaar.