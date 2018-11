Demonstrant omgekomen bij Franse protesten tegen hoge brandstofprijzen

updateBij een protestactie in het Franse Savoie is een actievoerder aangereden en omgekomen. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zojuist bekendgemaakt. In heel het land zijn acties gaande tegen de almaar stijgende benzineprijzen.

Het ongeval vond plaats bij een wegblokkade bij Pont-de-Beauvoisin in het departement Savoie. Volgens Franse media raakte een automobiliste in paniek toen ze met haar zieke kind onderweg was naar het ziekenhuis en werd tegengehouden door actievoerders. De vrouw reed een van de actievoerders omver die niet veel later overleed.

Ook op andere plaatsen waren er vanmorgen opstootjes met automobilisten die niet gediend waren met de blokkades, bijvoorbeeld omdat ze moesten werden vandaag. Zo probeerden tientallen actievoerders vanochtend vroeg een deel van de ring rond Parijs te blokkeren, maar dat werd verhinderd door de politie. Bij een incident in Grasse werd een bestuurder opgepakt, nadat hij zich een weg baande doorheen een wegversperring.

De protesten volgen op oproepen via social media. De actievoerders hebben de gele hesjes als herkenbaar symbool voor hun acties gekozen. De acties vinden vooral plaats bij supermarkten (velen hebben ook een benzinestation) en bij tolwegen. Naar schatting waren er rond 10.00 uur zo'n 50.000 mensen op de been en zijn er op zo'n 1000 plekken acties.

Frustratie

Ondanks de spanningen her en der hebben Fransen zich vrij massaal achter de nationale actiedag van vandaag geschaard. Uit een peiling begin november bleek dat 78 procent de de blokkadeacties steunen. De Fransen zijn gefrustreerd over de almaar stijgende prijzen van diesel en benzine. In één jaar tijd zijn die respectievelijk 23 en 15 procent gestegen. Die stijging wordt voor een groot deel verklaard door de gestegen olieprijs, maar voor een deel óók door de belastingen op brandstoffen die jaar na jaar werden verhoogd.



Meer dan 58 procent van de dieselprijs bestaat uit belastingen. Voor benzine is dat ruim 61 procent. En per 1 januari aanstaande gaan die belastingen nog verder omhoog. De regering herhaalde de afgelopen weken dat het beleid gehandhaafd blijft. ,,Dat is absoluut noodzakelijk voor een beter klimaat en om de vervuiling terug te dringen’’, aldus president Macron begin deze maand. Premier Édouard Philippe heeft de acties onacceptabel genoemd.

Volledig scherm Op verschillende plekken in Frankrijk loopt de spanning op. © REUTERS

Advies

De ANWB adviseert automobilisten om vandaag niet door of naar Frankrijk te reizen. Zo staan er alleen al rond Parijs 15 blokkades gepland. Voor een blokkade van de A8 bij Fréjus hebben zich 3000 deelnemers gemeld, zo meldt de verkeersdienst.

Op de website blocage17novembre.com, worden alle geplande acties weergegeven op een kaart. Er zouden ongeveer vijftienhonderd acties plaatsvinden verspreid over heel Frankrijk. In de regio’s Nord-Pas-de-Calais en de Elzas is het protest naar verwachting het grootst.