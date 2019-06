Denemarken krijgt linkse minderheidsregering

Nederland­se (70) omgekomen in Duitse file door vrachtwa­gen­on­ge­luk

25 juni Een 70-jarige vrouw uit Nederland is vandaag om het leven gekomen door een ongeluk op een snelweg in Duitsland. De chauffeur van een vrachtwagen zag de file, waar de vrouw in stond, over het hoofd en reed in op de rij stilstaande auto's. De auto met daarin de vrouw raakte bekneld tussen de truck en een vrachtauto die op de vluchtstrook stond.