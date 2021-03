Denemarken stopt tijdelijk met vaccineren met AstraZeneca na mogelijk ernstige bijwerkingen

De vaccinatiepauze duurt minstens twee weken, zo meldt de autoriteit. Gezondheidsdiensten in de regio's zijn vanochtend gevraagd om te stoppen met het inenten van mensen met het vaccin van AstraZeneca.

,,De gezondheidsautoriteiten hebben uit voorzorg de vaccinatie met AstraZeneca stopgezet na een signaal van een mogelijk ernstige bijwerking in de vorm van dodelijke bloedstolsels", meldt de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke op Twitter. ,,Het is op dit moment niet mogelijk om te concluderen of er een verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig worden onderzocht.”

De beslissing om tijdelijk te stoppen met het vaccineren met AstraZeneca was een moeilijke, zegt de directeur van de Deense gezondheidsraad, Søren Brostrøm. ,,Maar juist omdat we nu zoveel mensen vaccineren, moeten we ook tijdig reageren bij mogelijke ernstige bijwerken. We moeten dit ophelderen voor we verder kunnen gaan met het vaccin van AstraZeneca.” Brostrøm stelt tegelijk dat er duidelijk bewijs is dat het vaccin van AstraZeneca veilig en effectief is.

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) laat weten met de kwestie bezig te zijn. De toezichthouder doet navraag bij het EMA en komt later met een inhoudelijke reactie.

Oostenrijk

Denemarken zegt zijn beslissing ook te hebben genomen op basis van signalen uit andere landen. Eerder stopten Oostenrijk, Luxemburg en de Baltische staten stopten de inentingen met een partij van 1 miljoen vaccins van AstraZeneca. Dat gebeurde nadat een ingeënte vrouw uit Oostenrijk was overleden aan een bloedstolling. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei gisteren dat het vaccin daar waarschijnlijk niet de oorzaak van was.

Het EMA stelde dat het aantal gevallen van bloedstollingen bij mensen die het AstraZeneca-vaccin hebben gehad, niet hoger is dan bij de rest van de bevolking. Volgens de autoriteit waren er op 9 maart 22 meldingen over bloedstolsels gedaan, op 3 miljoen vaccinaties.

De Nederlandse woordvoerder van AstraZeneca laat weten dat het ‘niet aan ons is’ om de beslissing van de Deense regering te becommentariëren. Gisteren stelde de farmaceut al dat er nog geen serieuze bijwerkingen bevestigd zijn die gelinkt kunnen worden aan het vaccin, en dat het onderzoek naar de bijwerkingen in Oostenrijk volledig gesteund wordt.

Zuid-Afrika stopte al eerder met het inenten met AstraZeneca, maar dat was omdat het vaccin niet goed werkte tegen de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

11,7 miljoen doses

Ook Nederland heeft in zijn vaccinatiestrategie fors in gezet op het Oxfordvaccin van AstraZeneca. Ons land verwacht dit jaar in totaal 11,7 miljoen doses. Op dit moment wordt het vaccin toegediend aan een klein deel van de medewerkers in de zorg en aan 60- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas in Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Volgens het coronadashboard van het RIVM hadden in ons land op 7 maart ruim 262.400 mensen de prik van AstraZeneca gehad.

Door leveringsproblemen zijn er tot nu toe veel minder doses van het AstraZeneca-vaccin in ons land aangekomen dan eerder werd verwacht. Die haperende leveringen leidden tot grote spanningen tussen Europese politici en de Brits-Zweedse farmaceut.

Vaker melding van bijwerkingen

In Nederland waren volgens bijwerkingencentrum Lareb tot vorige week nog geen gevallen gemeld van ernstige bijwerkingen die direct te linken waren aan de AstraZeneca-prik. Wel werd bij dat vaccin vaker melding gedaan van bijwerkingen als koorts en rillingen dan bij de andere coronavaccins. Volgens Lareb gaan deze klachten na een paar dagen weer over.

In totaal kwamen er tot vorige week 6.426 meldingen met 31.534 vermoede bijwerkingen. De meeste daarvan gingen over het Pfizer-vaccin, 159 hadden er betrekking op AstraZeneca.

Ook in andere Europese landen, zoals Duitsland, Frankrijk en Zweden, waren er signalen dat de prik relatief meer van dit soort bijwerkingen gaf. In Duitsland leidde dat er toe dat een deel van de mensen die de AstraZeneca-prik zou krijgen, niet kwam opdagen bij hun afspraak.

Uit grote studies in Engeland en Schotland, waar het vaccin al veel vaker is toegediend dan in de rest van Europa, kwam onlangs juist wel goed nieuws over de Oxford-prik. Ouderen die het vaccin kregen, hadden een stuk minder kans om corona te krijgen, en bij wie het toch kreeg, leidde de prik tot veel minder ziekenhuisopnames en overlijdens.