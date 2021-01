Derde hoogste jackpot ooit in de VS: 1 miljard dollar voor gelukkige uit Michigan

1. $1,586 miljard, Powerball, 13 januari 2016 (drie loten, in California, Florida, Tennessee)

2. $1,537 miljard, Mega Millions, 23 oktober 2018 (één lot, in South Carolina)

3. $1 miljard, Mega Millions, 22 januari 2021 (één lot, in Michigan)

4. $768,4 miljoen, Powerball, 27 maart 2019 (één lot, in Wisconsin)

5. $758,7 miljoen, Powerball, 23 augustus 2017 (één lot, in Massachusetts)

6. $731,1 miljoen, Powerball, 20 januari 2021 (één lot, in Maryland)

7. $687,8 miljoen, Powerball, 27 oktober 2018 (twee loten, in Iowa en New York)

8. $656 miljoen, Mega Millions, 30 maart 2012 (drie loten, in Kansas, Illinois en Maryland)

9. $648 miljoen, Mega Millions, 17 december 2013 (twee loten, in California en Georgia)

10. $590,5 miljoen, Powerball, 18 mei 2013 (één lot, in Florida).