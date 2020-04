Derde meer Australische zoogdieren bedreigd in 20 jaar tijd

Dagboek Italië De sfeer op straat in Italië is minder bedrukt, gaan we nu écht de goede kant op?

21 april Vandaag, 21 april, is het de verjaardag van Rome. De Romeinen vieren dat hun stad, de Eeuwige Stad, 2773 jaar geleden werd gesticht. De festiviteiten die normaal in de stad plaatsvinden zijn nu verplaatst naar het web. Zo zei maestro Ennio Morricone in een videoboodschap dat we nog even moesten volhouden en werd zijn muziek uitgevoerd door een solist van het Santa Cecilia orkest en bespraken Romeinse acteurs en regisseurs de scènes van films waarin ‘la Città Eterna’ een hoofdrol speelt. De Romeinen zelf lijken toch een beetje feest te vieren. Correspondent Angelo van Schaik bericht vanuit Rome. Alle eerdere afleveringen lees je hier.