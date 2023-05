Deutsche Bank schikt voor 75 miljoen met slachtoffers Jeffrey Epstein

Met video Toespraak Adolf Hitler afgespeeld in Oostenrijk­se trein

Een toespraak van Adolf Hitler is zondag afgespeeld in een Oostenrijkse trein. Reizigers kregen via de intercom onder meer ‘Heil Hitler’ en ‘Sieg Heil’ te horen, bevestigt spoorwegmaatschappij ÖBB maandag. Twee verdachten zijn aangehouden door de politie.