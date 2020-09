Deze corona-boegbeelden kwamen ook in problemen door gesjoemel met de regels

Meest recente slachtoffer op het politieke coronakerkhof is Phil Hogan. De Ierse eurocommissaris was vrolijk naar een jubileumdiner gegaan in een chic hotel een paar weken geleden, net nadat de regering de restricties verscherpt had vanwege een dreigende tweede golf. Met meer dan zes mensen samenkomen was al taboe, maar Hogan en tientallen andere hoogwaardigheidsbekleders dineerden en proostten daar vrolijk op het jubileum van de parlementaire golfclub.