Deze ex-lobbyist voor kolen is vanaf morgen Amerika's hoogste milieubaas

Duizenden mensen op de vlucht voor bosbranden Californië

0:53 Hevige bosbranden hebben in de Amerikaanse staat Californië duizenden mensen op de vlucht gejaagd. Sterke winden en een temperatuur van 38 graden en meer hebben al 20 gebouwen in de as gelegd in Santa Barbara County. Net als in San Diego County heeft de gouverneur er de noodtoestand uitgeroepen.