Deze foto's moet je gezien hebben

Rapport: ‘Minder terreur, dus juist nú oppassen’

9:08 Het IS-kalifaat ligt op zijn gat en het aantal terreuraanslagen in Europa loopt terug, maar dat is juist hét moment waarop we goed moeten opletten. ,,We moeten nu voorkomen dat er straks weer een nieuwe generatie strijders opstaat”, concluderen zeven terreurexperts in een nieuw rapport.