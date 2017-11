Deze foto's moet je gezien hebben

Marathon Beiroet draait uit op protest tegen verdwijning Libanese premier

15:18 De jaarlijkse marathon van Beiroet is uitgelopen op een massaprotest voor de terugkeer van de Libanese premier Saad Hariri. De minister-president verklaarde op 4 november plotseling te zijn afgetreden, omdat hij bang is vermoord te worden. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.