Deze foto’s moet je gezien hebben

Politiehond grote ster in Frankrijk na redden verdwaalde jongen (10)

14:18 Politiehond ‘Hoock’ is dezer dagen dé grote ster in Frankrijk. De 5-jarige hond staat in de krant, verschijnt op nieuwssites en is kwispelend op televisie. Hij is er in geslaagd een jongetje van 10 jaar terug te vinden, die was verdwaald op ongeveer 1000 meter hoogte in de Franse Pyreneeën.