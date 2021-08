Deze gevreesde sharia-opperrechter is nu de hoogste baas van de taliban

Nederland­se hulpver­leen­ster met Brits toestel geëvacu­eerd uit Afghanis­tan

16 augustus De Nederlandse hulpverleenster Isabelle Langerak heeft maandagochtend met een Britse militaire vlucht Afghanistan verlaten. Ze vertrok samen met een andere Nederlandse en enkele Britse collega’s en is momenteel in Dubai. Later vliegt ze door naar het Verenigd Koninkrijk, waarna ze hoopt zo snel mogelijk naar Nederland te kunnen. ,,Ik ben echt heel blij dat ik op deze vlucht terecht ben gekomen”, zegt ze via de telefoon. ,,Maar ik heb er ook nog steeds een heel erg dubbel gevoel bij.”