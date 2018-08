Dictator Franco wordt opgegraven en verhuisd

UPDATE Pathologen twisten of Ivana al dood was toen ze viel

9:12 Forensisch patholoog Frank van de Goot getuigt in Kuala Lumpur dat hij denkt dat er al lijkstijfheid was opgetreden bij Ivana Smit vóór ze van het balkon viel. Dat betekent dat de jonge vrouw al enkele uren dood was voordat ze de diepte in stortte. Zijn Maleisische collega beweerde vanochtend echter dat Ivana nog enkele minuten leefde na de val van 42 meter.