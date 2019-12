Dierenarts geeft verkeerde hond spuitje: 'Ik kan alleen maar huilen’

In de Amerikaanse staat Utah is een dierenarts in opspraak geraakt nadat hij per ongeluk de verkeerde hond had laten inslapen. De familie van de onfortuinlijke viervoeter is de wanhoop nabij. ‘Ziggy was ons schatje, het beste vriendje van mijn dochter. Ik kan alleen maar huilen.’

Toen de kerngezonde teckelpuppy Ziggy opeens ademhalingsproblemen begon te krijgen en moeite had zijn voedsel binnen te houden, aarzelde baasje Andrea Martinez geen moment. ,,We maakten ons ernstig zorgen om Ziggy en zijn dus meteen naar de dierenarts gegaan”, vertelt ze tegen lokale media.



In een dierenartsenpraktijk in Davis County kreeg de familie te horen dat Ziggy een dure operatie nodig zou hebben om een ​​blokkade in zijn maag en darmen vrij te maken. Martinez ging zonder aarzelen akkoord. ,,Geld was voor ons geen enkel probleem. Ziggy hoorde bij ons.”

Pijnlijke fout

De familie liet de zieke viervoeter achter in de praktijk en kreeg te horen dat ze later die nacht, na de operatie, een telefoontje zou krijgen over de afloop. Dat telefoontje kwam inderdaad, maar met vreselijk nieuws: Ziggy had het niet gehaald. Martinez geloofde haar oren niet en vroeg hoe het zo mis had kunnen gaan. Nadat ze in de wacht was gezet, kreeg ze te horen dat de dierenarts een pijnlijke fout had gemaakt.

Volgens Martinez, die ook op Facebook verdrietig haar relaas doet, had de arts de verkeerde persoon gebeld toen duidelijk was geworden dat de kosten van een operatie bij een andere hond hoger zouden uitvallen. De vrouw met wie de arts sprak, een baasje van een andere hond die heel toevallig ook Ziggy heette, gaf toestemming voor een dodelijk spuitje, niet wetende dat de hond in kwestie niet van haar was.

‘Ze hebben een vreemde over het lot van mijn hondje laten beslissen’, schrijft een diepbedroefde Martinez. ‘Ik voel me zo ziek en kan niet stoppen met huilen.’ Volgens de vrouw is de dierenarts diep door het stof gegaan en heeft hij zijn verontschuldigingen aangeboden voor de onomkeerbare fout.

Compensatie

De ontroostbare familie heeft ter compensatie een urn en een kerstornament van Ziggy’s pootafdruk gekregen. De kosten voor de operatie en het spuitje zijn kwijtgescholden. ‘Ik wou dat wij de beslissing hadden kunnen nemen’, besluit Martinez. ‘Ik wou dat we alles hadden kunnen doen om hem te redden. Ik zal hem voor altijd missen, al weet ik nu dat hij in ieder geval geen pijn meer heeft.’