Dierenrechtenactivisten blokkeren Britse distributiecentra McDonald’s

Koken & eten Van eenzame snackbar tot fastfood imperium: Zo legden deze broers de basis voor KFC in Nederland

11 april De laatste meters op weg naar hun gouden jubileum zijn net zo pittig als de kippenvleugels die ze braden. Toch brengen coronacrisis en avondklokrellen Michel en Ron de Kok niet uit koers. Want de grondleggers van Kentucky Fried Chicken (KFC) in Nederland zijn zuinig op hun fastfood-imperium, dat door pa in Rotterdam in gang werd gezet.