Dierentuin VS deelt beelden van uniek jachtluipaardnest

De Saint Louis Zoo in de Verenigde Staten heeft woensdag beelden gedeeld van een jachtluipaardnest met acht welpjes. Uniek, zegt de dierentuin, want nooit eerder werden zo veel jachtluipaardwelpjes geboren in gevangenschap. De welpen zijn onderdeel van een groot fokprogramma voor Amerikaanse dierentuinen.