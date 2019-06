Directeur World Press Photo: foto verdronken migranten potentieel nieuw icoon

Samen in één t-shirt, haar armpje geklemd om de nek van haar vader. Met de gezichten naar beneden liggen ze roerloos aan de oever van de rivier. De laatste barrière tot het beloofde land aan de overkant bleek voor deze man en zijn kleine meisje een brug te ver.



Toen directeur Lars Boering van World Press Photo het beeld vanmorgen in alle vroegte zag, wist hij meteen: hier is iets bijzonders mee aan de hand. De foto van de Mexicaanse fotograaf Julia Le Duc ging heel snel viraal op sociale media. ,,Veel nieuwssites namen hem over. Het verhaal op de foto illustreert wat er gebeurt met migranten op de grens tussen Mexico en de VS. Daar berichten de media wel over, maar wat zijn de consequenties van die oversteek? Deze foto laat dat zien. Een kind dat verdrinkt komt hard aan.’’



Door het t-shirt dat vader en dochter samenklinkt zit in het beeld ook mysterie, zegt Boering. ,,Je gaat er een verhaal bij bedenken. Wat is er precies gebeurd? Heeft hij haar proberen te redden? Wat voor reis ging hieraan vooraf?’’