Directie tegen bewoners Belgisch woonzorgcentrum: ‘Jullie hebben de oorlog meegemaakt, klaag niet’

In een brief stelt de directie dat ‘het luxeleven’ er tijdelijk opzit. ,,We gaan ons enkel nog focussen op basiszorg: hygiëne en eten geven. Dit in de mate van het mogelijke. Vanaf morgen gaat iedereen die zichzelf nog kan wassen, zelf wassen!!” Mensen moeten daar ‘niet over klagen’, ‘maar help gewoon’. Iedereen wordt verder gemaand om de verzorgers ‘meerdere keren per dag een dankuwel en compliment’ te geven, ‘anders houden zij dit niet vol!!’



Een oproep met de belknop mag enkel nog ‘in NOOD’, zo staat er in rode (hoofd)letters, ‘NIET om de tv aan te zetten, het raam open te doen, enz.’ En als uitsmijter: ,,Jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg, dus a.u.b. heb respect, klaag niet.”