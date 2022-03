Dit gebeurde er vannacht: beschietingen gaan door, ‘Rusland klopt bij China aan voor hulp’

Bombardementen gingen vannacht door. Rond Kiev waren er beschietingen in de noordwestelijke buitenwijken. In de Zuid-Oekraïense stad Mykolaiv zouden bij aanvallen negen mensen zijn omgekomen bij bomaanslagen. In de oostelijke regio Donetsk raakten 32 mensen gewond, melden Oekraïense media.

Zware beschietingen gaan door rond de strategisch belangrijke stad Marioepol, die de Donbas moet verbinden met de Krim die in 2014 door Rusland werd geannexeerd. Een Amerikaanse filmmaker en journalist kwam om het leven in Irpin bij een aanval door Russische troepen. Hij is de eerste buitenlandse journalist die in deze oorlog sneuvelt.

Rusland heeft vannacht de aanval op een militaire basis in Javoriv, 25 kilometer van de Poolse grens in het westen van Oekraïne, bevestigd. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei dat ‘minstens 180 buitenlandse huurlingen’ waren omgekomen bij de luchtaanval op het trainingscentrum. Oekraïne meldde eerder dat 35 mensen waren gedood en er 134 gewonden vielen bij de aanval. Volgens Moskou werd ook een belangrijk omslagdepot vernietigd met wapens die door buitenlandse naties zouden zijn geleverd. Rusland zal doorgaan met zijn aanvallen op buitenlandse huurlingen, aldus de woordvoerder. In het getroffen trainingscentrum waren ook Nederlandse vrijwilligers. Een aantal zou gewond zijn geraakt, bijzonderheden over hun lot ontbreken vooralsnog.

Volledig scherm Wat over is van Hotel Oekraïne in de zuidelijke stad Cherson. © REUTERS

Waarschuwing

De Oekraïense president Volodimir Zelenski sprak vannacht van ‘een zwarte dag’ en heeft opnieuw gepleit dat NAVO een no-flyzone instelt boven zijn land. Anders zullen er in de nabije toekomst ook raketten terechtkomen op het grondgebied van NAVO-lidstaten, zo waarschuwde hij.

De Verenigde Naties monitoren de situatie in Oekraïne en hebben nu ten minste 596 burgerdoden geregistreerd door de oorlog. De vrees is dat het werkelijke dodental veel hoger ligt. Onder de doden zijn ten minste 85 kinderen zijn, aldus de VN. Miljoenen Oekraïners zijn hun huizen ontvlucht te midden van het grootste landoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Poetin

Ondertussen sluit de Oekraïense president Volodimir Zelenski niet uit dat hij binnenkort aan tafel zit met zijn Russische collega Vladimir Poetin. ,,Onze delegatie heeft een duidelijke taak en moet alles doen om een gesprek tussen presidenten te regelen.” Het was een ontmoeting waar iedereen op zat te wachten, aldus Zelenski. ,,Dit is een moeilijke weg, maar noodzakelijk om effectieve garanties te krijgen.” Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov sloot zondag zo’n gesprek niet uit. Voor vandaag staan tussen beide partijen op een lager niveau online-gesprekken gepland. Zowel Zelenski als de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe bezochten gisteren gewonde soldaten in ziekenhuizen.

Volledig scherm President Zelenski bezoekt gewonde militairen in Kiev © videostill

Sinds het begin van de oorlog op 24 februari zouden 14.100 mensen zijn gearresteerd bij anti-oorlogsdemonstraties in Rusland, meldt de burgerrechtenorganisatie OWD-Info. Alleen gisteren al werden meer dan 800 mensen afgevoerd. In totaal gingen zondag in meer dan 35 Russische steden mensen de straat op tegen de oorlog in Oekraïne, meldt Owd-Info. In Servië was er een pro-Poetin protest.

China

Amerikaanse media melden dat Rusland - na het begin van de oorlog - bij China heeft aangeklopt om militaire en economische hulp. Onduidelijk is hoe en of China reageerde hierop heeft gereageerd. Liu Pengyu, woordvoerder van de Chinese ambassade in Washington, zei desgevraagd: ,,Ik heb er nog nooit iets over gehoord.”

Vandaag is er in Rome een overleg tussen de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, Jake Sullivan en een Chinese topfunctionaris. Directe steun voor bondgenoot Rusland zal China waarschijnlijk in conflict brengen met landen die Oekraïne steunen, wat nog meer impact kan hebben op de wereldeconomie. De Amerikaanse regering heeft China en Chinese bedrijven herhaaldelijk gewaarschuwd Rusland niet te helpen sancties te omzeilen. In zo’n geval zouden Chinese bedrijven zelf het doelwit kunnen worden van Amerikaanse sancties.

Volledig scherm Aanhangers van Rusland gingen gisteren de straat op in Servië. © EPA

Volgens Oekraïense informatie is de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl weer volledig aangesloten op de stroomvoorziening. De Raad van Europa houdt vandaag een speciale zitting over Oekraïne. De Oekraïense president Volodimir Zelenski spreekt de raad via een videolink toe. Rusland is kort na de inval in Oekraïne als lid geschorst en liet later weten zich helemaal uit de raad terug te trekken.