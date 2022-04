Dit gebeurde er vannacht: ‘Focus Russen op het oosten, laten overal rond Kiev mijnen achter’

Het Kremlin heeft altijd gezegd dat de Donbas sowieso het doel van de invasie is geweest. Maar waarnemers denken dat de wijziging van de strategie vooral te maken heeft met het feit dat hoofdstad Kiev nog steeds niet is ingenomen.

Lees ook EU krijgt China niet van pro-Russische koers

Oekraïne heeft inmiddels grote gebieden ten noordwesten en oosten van Kiev heroverd. Het claimt de inname van 29 dorpen en stadjes in de regio rond Kiev en Tsjernihiv. De Russische troepen die daar vochten hebben zich teruggetrokken in Belarus. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei vannacht dat hij een langzame, maar duidelijke terugtocht ziet. De situatie in het oosten blijft volgens hem extreem moeilijk. Hij zei opnieuw dat Rusland aanvallen voorbereidt in Donbas en op de stad Charkov. Persbureau Reuters meldt dat twee steden in centraal-Oekraïne, Poltava en Krementsjoek, vannacht zijn getroffen door raketten. Er zijn nog geen meldingen van slachtoffers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mijnen

Zelenski waarschuwde de bevolking tevens dat de geslagen Russen buiten Kiev ‘een complete ramp’ aan het aanrichten zijn. Volgens hem laten ze in het ‘hele gebied’ mijnen achter: niet alleen op wegen, maar ook in huizen en op lijken. ,,Er zijn overal struikeldraden. Het is levensgevaarlijk. Iedereen die teruggaat naar dit gebied moet erg voorzichtig zijn. Een normaal leven is nog onmogelijk. Wacht tot alles weer vrij is van mijnen, en tot u er zeker van bent dat er niet meer gebombardeerd kan worden.”

Evacuaties

Het hulpkonvooi van het Rode Kruis (met meer dan vijftig bussen en auto’s) dat gisteren mensen uit de belegerde stad Marioepol zou evacueren, waagt vandaag een nieuwe poging. Het was donderdag al vertrokken uit Zaporizja met een lading hulpgoederen en medicijnen, maar kon de zuidelijke havenstad ondanks een bestand niet bereiken. In Marioepol, dat totaal is verwoest, zitten zo'n 160.000 mensen die geen kant op kunnen. Ze hebben tekort aan water, voedsel en elektriciteit. Volgens plaatselijke autoriteiten zijn er zeker vijfduizend mensen om het leven gekomen. De verwachting is dat het niet lang zal duren voordat de stad in handen van de Russen valt.

Een konvooi van 42 bussen, georganiseerd door de Oekraïense regering, zou er wel in geslaagd zijn Marioepol te verlaten. Het zou ongeveer drieduizend mensen hebben geëvacueerd. Ongeveer hetzelfde aantal mensen is vanuit Donetsk en Loehansk in veiligheid gebracht, aldus de regering.

Quote Er zijn overal struikel­dra­den. Het is levensge­vaar­lijk. Iedereen die teruggaat naar dit gebied moet erg voorzich­tig zijn Volodimir Zelenski , president van Oekraïne

‘Gauleiters’

Zelenski trok in zijn dagelijkse toespraak fel van leer tegen de pro-Russische leiders in de bezette steden. Hij zei dat ze het niet lang zouden uithouden en noemde de machtsovername ‘een hele flauwe 1 aprilgrap’. Hij noemde de machthebbers ‘Gauleiters’ (bestuurders uit nazi-Duitsland). ,,Mijn boodschap aan hen is eenvoudig: de consequentie van collaboratie is onvermijdelijk. Of dat vandaag gebeurt of morgen is niet belangrijk, maar gerechtigheid is onvermijdelijk.” Ook mensen die al dan niet gedwongen samenwerken met het nieuwe regime hoeven niet op genade te rekenen, zei Zelenski. ,,Zij hebben een probleem. Dit is de laatste waarschuwing.”

De president beschuldigt Rusland ervan dat het soldaten werft in de Krim, het schiereiland dat in 2014 werd veroverd op Oekraïne. Volgens hem is dit een schending van het humanitaire recht, en riep op tot extra sancties. Hij roept inwoners van de Krim op om niet de wapens op te pakken of zich anders ‘bij de eerste gelegenheid’ over te geven aan het Oekraïense leger. Hij beloofde ze genade.

Meer hulp VS

De Verenigde Staten gaan nog eens 300 miljoen dollar (271 miljoen euro) aan militaire hulp leveren aan Oekraïne. Het gaat om lasergestuurde raketsystemen, tactische drones, nachtkijkers, machinegeweren, Humvees (gepantserde voertuigen) en medische hulpgoederen. Hiermee heeft Washington sinds het begin van de oorlog al 1,6 miljard dollar (1,4 miljard euro) uitgetrokken om Oekraïne te steunen. ,,Dit is het begin van een proces om het Oekraïense leger opnieuw uit te rusten”, aldus een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: