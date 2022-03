Dit gebeurde er vannacht: Inwoners Marioepol verder in het nauw

Volgens de burgemeester hebben Russische troepen alle elektriciteitsleidingen richting de stad afgesneden. Inwoners zitten hierdoor in de kou omdat de op elektriciteit aangedreven verwarmingsinstallaties zijn uitgevallen, ook de mobiele communicatie is buiten werking. De hoofdwaterleiding is afgesloten en na vijf dagen oorlogsvoering is de reserve watervoorziening volgens de burgemeester verloren gegaan. Hij beschuldigt de Russen ervan zeer methodisch te werk te gaan door alle bevoorrading richting Marioepol af te sluiten en de druk op de stad op te voeren.

Bojtsjenko pleitte vannacht opnieuw voor het aanleggen van een corridor waardoor ouderen, vrouwen en kinderen de omsingelde stad veilig kunnen verlaten. Zo'n poging mislukte zaterdag, volgens het stadsbestuur schoten de Russen op bussen die mensen moesten evacueren. De Russen op hun beurt beschuldigden juist de Oekraïners ervan de wapenstilstand niet te respecteren.

Volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG) is de humanitaire situatie in Marioepol ‘catastrofaal’. AZG-noodcoördinator in Oekraïne Laurent Ligozat vertelde aan AFP dat de situatie met de dag verslechtert en dat het essentieel is dat de burgerbevolking via een humanitaire corridor de stad wordt uitgehaald.

Volledig scherm Schuilen voor de Russische aanvallen in een ziekenhuis in Marioepol. © AP

Charkov

Als het aan Oekraïne ligt, wordt een dergelijke vluchtroute ook bij de oostelijke stad Charkov mogelijk gemaakt. Het hoofd van de Oekraïense delegatie die gesprekken voert met Rusland heeft de hoop uitgesproken dat zo'n corridor er snel komt. ,,Als God het wil”, is er zondag een corridor, schreef David Aratsjamia in de nacht van zaterdag op zondag op Facebook.

Hij reageerde daarmee op de opmerking van een vrouw op zijn Facebookpagina dat hij moet luisteren en akkoord gaan met een staakt-het-vuren met Rusland. De vrouw komt uit Charkov en zegt ‘tien dagen hel’ te hebben meegemaakt. Russische troepen belegeren al geruime tijd de stad.

Soemi

De Russen zetten hun strijd ook in andere gebieden voort. Militairen hebben in de regio Soemi, in het noordoosten van Oekraïne, de steden Soemi en Lebedin opnieuw onder vuur genomen. Dat meldde Dmitri Zjivitski, het hoofd van de regionale regering, vannacht op Telegram.

De Russische luchtmacht vernietigde zaterdag in de kleine stad Ochtirka een opslagplaats voor levensmiddelen en bouwmaterialen en een parkeerplaats, aldus de bestuurder. Vrijdag was al een warmtekrachtcentrale verwoest. Daarbij kwamen vijf medewerkers om het leven. De verwarming in de stad is uitgevallen en er zijn ook water- en stroomonderbrekingen.

Bellen met Biden

De Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Amerikaanse president Joe Biden hebben afgelopen nacht telefonisch overleg gehad. Volgens Zelenski is gesproken over veiligheid, financiële steun aan Oekraïne en voortzetting van sancties tegen Rusland.

,,Als onderdeel van de constante dialoog had ik nog een gesprek met de president”, schreef Zelenski op Twitter. Het Witte Huis bevestigde het gesprek dat ongeveer dertig minuten zou hebben geduurd. In een verklaring staat dat Biden tijdens de dialoog de maatregelen heeft onderstreept die zijn genomen door de VS, hun bondgenoten en de particuliere sector tegen Rusland.

De Amerikaanse president verwelkomde het besluit van creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard om alle activiteiten in Rusland op te schorten. Biden wees er ook op dat zijn regering werkt aan het beschikbaar stellen van meer middelen aan Oekraïne.

Zelenski sprak zaterdagavond ook al met de Israëlische premier Naftali Bennett. Die had eerder op de dag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. ,,De dialoog wordt voortgezet”, twitterde Zelenski over dat gesprek, zonder verdere details bekend te maken.

Vluchtelingen

Door het aanhoudende geweld is de verwachting dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne vandaag naar verwachting de 1,5 miljoen zal bereiken. Maar ook steeds meer mensen verlaten Rusland. Treinen naar Finland zitten tjokvol en na de VS heeft ook Canada zijn burgers opgeroepen Rusland te verlaten ‘zolang er nog commerciële middelen beschikbaar zijn’. De veiligheidsomstandigheden in het land zijn onvoorspelbaar en kunnen snel verslechteren, aldus het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volledig scherm Steeds meer Russen verlaten hun land en stappen op de trein naar Finland. Deze Russen arriveerden gisteren vanuit Sint-Petersburg in de Finse hoofdstad Helsinki. © AP