Dit gebeurde er vannacht: Zelenski bereid te praten over ‘neutrale status’ Oekraïne

Zelenski herhaalde gisteren in een interview met enkele onafhankelijke Russische media dat hij bereid is te praten over een ‘neutrale status’ voor zijn land. Dat zou kunnen betekenen dat hij een Navo-lidmaatschap afzweert. Dit is een belangrijke eis van de Russische president Vladimir Poetin. Volgens Zelenski moet een eventuele neutraliteit van zijn land nog wel worden voorgelegd aan de bevolking. Die zou zich er in een referendum over moeten uitspreken.

Ook is Zelenski bereid tot een compromis over de status van de ‘volksrepublieken’ Donbas en Loehansk in het oosten van Oekraïne. Rusland heeft steeds gezegd dat de ‘bevrijding’ van die regio’s een belangrijk doel is van de oorlog. De etnische Russen die daar wonen zouden door de Oekraïners bedreigd dan wel vermoord worden (‘genocide’). Volgens Oekraïne en het grootste deel van de internationale gemeenschap is dit een verzonnen beschuldiging, die enkel en alleen is bedoeld om de invasie te rechtvaardigen.

Tweeduizend kinderen

Zelenski weigert te praten over een demilitarisering van zijn land, zo zei hij in het interview. Verder kwam hij met de opvallende beschuldiging dat de Russen tweeduizend kinderen uit de belegerde stad Marioepol hebben ‘gestolen’. Dit zou gebeurd zijn tijdens een evacuatie van burgers. Hij leverde hiervoor geen bewijs. In de Russische staatsmedia is overigens niks terug te lezen over de uitspraken van de Oekraïense president. Het Kremlin verbood publicatie ervan.

Oekraïne meldde vannacht verder dat Rusland een deel van zijn troepen aan het terugtrekken is. Het zou gaan om twee bataljons in de omgeving van Kiev. Deze zouden zijn verplaatst naar het grondgebied van Belarus, een bondgenoot van de Russen.

Tegenoffensief Oekraïne

Tegelijkertijd komen er meldingen binnen over een tegenoffensief van het Oekraïense leger. Hierbij zouden honderden Russische soldaten zijn gedood, verwond of gevangengenomen. Een belangrijk doelwit van de Oekraïners zou de zuidelijke provinciehoofdstad Cherson zijn. Het dorp Tomyna Balka, zo'n 30 kilometer daar vandaan, zou gisteren al zijn ingenomen.

De Kiev School of Economics heeft een schatting gepubliceerd van de schade die de oorlog tot nu toe heeft aangericht. Het zou onder meer gaan om 57 miljard euro aan verwoeste infrastructuur. Ook zouden er zeker 4431 woongebouwen, 92 fabrieken en 378 scholen zijn beschadigd, verwoest of ingenomen. Hetzelfde geldt voor 12 vliegvelden en 7 energiecentrales.

Geen verandering van regime

De Amerikaanse president Joe Biden zorgde gisteren nog voor opschudding door te suggereren dat Vladimir Poetin niet langer aan de macht kan blijven. Hij zei dit tijdens zijn bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau. Het was opvallend, omdat de VS nooit eerder spraken over een regime change, het ten val brengen van een vijandige regering. Medewerkers van Biden haastten zich echter onmiddellijk te verklaren dat de president het zo niet bedoeld had. ,,Het punt van de president was dat Poetin geen macht mag uitoefenen over zijn buren of de regio. Hij had het niet over de macht van Poetin in Rusland of over een verandering van regime.”

Tijdens het bezoek van Biden aan Polen bombardeerden de Russen ook de westelijke stad Lviv. Die ligt op slechts 50 kilometer van de Poolse grens. Er werd een fabriek geraakt (boven de stad waren donkere rookwolken te zien), maar waarnemers denken dat de aanval vooral bedoeld was om de Amerikaanse president en zijn Poolse gastheren te intimideren.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: