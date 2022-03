Dit gebeurde vannacht: ‘burgers mogen steden verlaten’, Russen trekken net rond Kiev aan

Ondertussen worden Russische soldaten en middelen in positie gebracht voor nieuwe beschietingen op diezelfde steden en de preparatie van de bestorming van de Oekraïense hoofdstad, zo staat in een rapport van de generale staf van de Oekraïense strijdkrachten dat vannacht op Facebook werd gezet. Russische eenheden proberen de voorsteden steden Irpin en Bucha, die net buiten Kiev liggen, te controleren. Vanaf daar is het nog maar een paar kilometer naar de noordwestelijke stadsgrenzen.

In de hoofdstad wil het Oekraïense leger de laatste brug opblazen die de stad met het westelijke achterland verbindt om zo de alom verwachte opmars van Russische tanks te stoppen. ,,Als we het bevel krijgen of als we de Russen zien oprukken blazen we de brug op... met zoveel mogelijk vijandelijke tanks erop”, meldt een Oekraïense militair aan het Franse persbureau AFP.

De burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, meldde gisteren op zijn Telegram-kanaal dat er gevochten werd in de buurt van de hoofdstad. Hij bezocht verschillende controleposten aan de stadsgrenzen om de Oekraïense veiligheidstroepen een hart onder de riem te steken. Amerikaanse functionarissen, geciteerd door de de Amerikaanse krant Wall Street Journal, beweren dat Rusland Syrische huursoldaten ‘met ervaring in stedelijke guerrilla’ heeft gerekruteerd om in Oekraïne te gaan vechten.

Burgers ontvluchten Irpin met hulp van Oekraïense soldaten.

Volgens het Russische persbureau IFAX geldt vanochtend vanaf acht uur een tijdelijk staakt-het-vuren bij verschillende steden om Oekraïense burgers de gelegenheid te geven te evacueren. Bij de zuidelijke stad Marioepol is een eerder afgesproken evacuatie van burgers tot twee keer mislukt.

Rusland wil later vandaag zijn militaire activiteiten in Oekraïne uitbreiden met raketaanvallen op de Oekraïense wapenindustrie, heeft de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov zondag aangekondigd. ,,Als onderdeel van de opdracht om Oekraïne te demilitariseren, zullen de troepen de Oekraïense defensie-industrie met precisiewapens bestoken.”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski uitte vannacht kritiek over het uitbleven van reacties van westerse leiders op die laatste Russische aankondiging. Volgens hem worden ook woonwijken onder vuur genomen in de Russische aanvalsgolven. ,,Denk aan het gevoel van straffeloosheid van de indringers. Ik heb vandaag van geen enkele wereldleider een reactie gehoord... geen woord, alsof de westerse leiders vanavond zijn opgelost. Dat er op ongewapende burgers wordt geschoten zullen we niet vergeten”, zei Zelenski in een video op Telegram.

Poetin ontkent

In een telefoongesprek met de Turkse president Tayyip Erdogan heeft Vladimir Poetin nogmaals herhaald dat de ‘operatie’ in Oekraïne zal doorgaan tot de gestelde doelen zijn bereikt. Tijdens een telefoongesprek met Emmanuel Macron ontkende Vladimir Poetin opnieuw dat zijn leger ook woonwijken onder vuur neemt. Op verzoek van Macron zou Poetin hebben ingestemd met de evacuatie van burgers.

Vandaag staat een derde onderhandelingsronde tussen Russen en Oekraïners op het programma. Maar de hoop op succes is klein, aangezien de Russische president Vladimir Poetin als voorwaarde voor elke dialoog de aanvaarding door Kiev van alle eisen van Moskou heeft gesteld, in het bijzonder de demilitarisering van Oekraïne en een neutrale status voor het land. De twee vorige overlegsessies, aan de Oekraïens-Wit-Russische grens en vervolgens aan de Pools-Wit-Russische grens, hadden echter geleid tot een akkoord over de oprichting van ‘humanitaire corridors’ voor de evacuatie van burgers.