Dit is de jongste selfmade miljardair ter wereld nadat hij op z’n 17de gat in de markt vond

De wereld heeft er een nieuwe miljardair bij en hij is meteen de jongste van allemaal. Austin Russell (25) begon op zijn zeventiende een start-up die lasersensoren maakt voor zelfrijdende wagens en heeft sinds de beursgang van Luminar Technologies gisteren in één klap een vermogen van bijna twee miljard euro.

Het bedrijf van Russell maakt sensoren die zelfrijdende wagens helpen hun omgeving te ‘zien’. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van lidar, een technologie die de afstand tot een object bepaalt door er een laserstraal op te laten weerkaatsen. Het was niet de eerste uitvinding van de briljante jongeman.

Naar verluidt was Russell pas 2 toen hij al het periodiek systeem der elementen kon opzeggen. Toen hij in het laatste jaar van de lagere school zat en zijn ouders geen mobiele telefoon voor hem wilden kopen, bouwde hij zijn draagbare spelconsole Nintendo DS eigenhandig om tot telefoon. En op zijn dertiende diende hij zijn eerste patent in: voor een ondergronds recyclesysteem dat water van sprinklers opving en recyclede, zodat het later in de tuin gebruikt kon worden en verspilling kon worden tegengegaan.

In plaats van naar de middelbare school, ging Russell meteen naar de Universiteit van Californië. Daar ging hij aan de slag in het Beckman Laser Institute. Niet veel later werd hij toegelaten tot de prestigieuze universiteit van Stanford, waar hij fysica ging studeren. Maar een half jaar later gaf hij er al de brui aan, nadat hij 100.000 dollar in de wacht had gesleept van het Thiel Fellowship. Dat sponsort jongeren onder de 23 jaar als ze stoppen met school en zich toeleggen op (bijvoorbeeld) wetenschappelijk onderzoek of een eigen bedrijf.

Russell kreeg de toelage om zijn lidar-concept verder te ontwikkelen. Hij richtte Luminar Technologies op en is daar tot op de dag van vandaag ceo van. Hij ging voor een compleet andere aanpak dan andere spelers in het veld, met als doel zijn technologie goedkoop genoeg te maken zodat het op grote schaal gebruikt kon worden.

Gisteren volgde de kroon op het werk met de beursgang van zijn bedrijf. De prijs van de aandelen ging volgens The Wall Street Journal in één dag tijd met 28 procent omhoog, tot 22,98 dollar of 18,92 euro. Waarmee het bedrijf een marktwaarde kreeg van 7,8 miljard dollar of 6,42 miljard euro.

Russell bezit zelf 104,7 miljoen aandelen en die waren daardoor op slag 2,4 miljard dollar of 1,98 miljard euro waard. Zakentijdschrift Forbes kroonde hem daarop tot jongste selfmade miljardair - die hun eigen vermogen hebben opgebouwd - ter wereld. Maar drie anderen deden het ooit beter dan hem: Kylie Jenner was pas 21 toen haar vermogen vorig jaar over het miljard ging met Kylie Cosmetics (inmiddels is ze geen miljardair meer), Marc Zuckerberg van Facebook was 23 (in 2008) en Evan Spiegel van Snapchat 24 (in 2014).

Het uiteindelijke doel van Russell met Luminar Technologies? Ervoor zorgen dat er geen ongevallen meer gebeuren met wagens. Nog leuk om weten: Russell heeft geen account op Twitter of Instagram. Hij leerde naar eigen zeggen het meeste van wat hij weet over de wereld van Wikipedia en YouTube.

