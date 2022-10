Dit is het rampgebied als de grootste kernbom op Kiev valt

Beelden tonen hoe Russische raket op haar na Oekraïens meisje raakt in Kiev

Er zijn meerdere Russische raketaanvallen geweest in Oekraïense steden, verspreid over het hele land. Ook in hoofdstad Kiev zijn verschillende explosies gemeld. Een meisje heeft het moment van zo’n raketinslag per ongeluk vastgelegd. De jonge Oekraïense vertelt hoe ze net nog een raket zag voorbijvliegen, wanneer plots een raket inslaat op luttele meters van haar.

10 oktober