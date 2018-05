Dit is Nataly. Ze werd geboren met een 'Batmanmasker'

De Amerikaanse Andrew (34) en Lacey (35) Jackson uit Sioux Falls in South Dakota schrokken toen ze hun pasgeboren dochter Natalie zagen. Ze is geboren met een grote moedervlek die een deel van haar voorhoofd, neus en de omgeving rond haar linkeroog bedekt. Daardoor noemen haar broers haar Batman.

Het meisje werd begin dit jaar geboren via een keizersnede. ,,Het was zo speciaal om haar voor het eerst te horen huilen. Toen de verpleegster haar liet zien na de keizersnede zag ik de grote, zwarte vlek op de linkerkant van haar gezicht'', aldus de moeder. ,,Ze was zo mooi. De vlek leek op een blauwe plek, dus ik was ongerust dat ik iets verkeerds had gedaan tijdens mijn zwangerschap.''

De dokters ontkenden dat en zeiden dat Natalie goed ademde en gezond was.

Gezondheidsrisico's

Toen Natalie een week oud was, zijn de ouders met haar naar een oogarts gegaan. Ze wilden zeker zijn dat de moedervlek geen enkele schade zou aanrichten aan haar gezichtsvermogen. Ook gingen ze langs bij een dermatoloog en een huidspecialist. Vanwege de omvang van de vlek krijgt Natalie te maken met een heleboel gezondheidsrisico's. Toch hebben de ouders, besloten dat ze de moedervlek niet laten verwijderen.



Volgens Lacey Jackson zeggen de dokters dat de geboortevlek nog zal groeien: ,,De dermatoloog vertelde ons dat de vlek later een nog groter deel van haar gezicht zou kunnen bedekken. Op dat moment neemt het risico op pigmentkanker toe, omdat die abnormale cellen kunnen blijven groeien.''

Batman

Het koppel heeft nog twee andere kinderen: Elliott (7) en Devin (4). Toen zij hun kleine zusje voor het eerst zagen, noemden ze haar ‘Batman’. Lacey: ,,Een van de jongens vroeg wat die zwarte vlek op haar gezicht was. Ik zei hem dat het haar superheldenmasker was en dat ze daardoor alles zal kunnen bereiken wat ze maar wil.''

Op het moment dat de moeder haar dochtertje voor het eerst in de wieg legde, begon ze zich zorgen te maken over wat de anderen over haar zouden denken. ,,Wanneer ik ons prachtige meisje knuffel, beeld ik me in dat anderen haar alleen maar gaan bekijken omwille van de moedervlek en dat ze niet gaan zien hoe mooi ze is'', vertelt de moeder. Op dat moment beslisten de ouders dat ze haar alle vertrouwen zullen geven, zodat ze ook zelf zal zien hoe mooi ze is en hoe ze alles zal kunnen bereiken wat ze maar wil in haar leven.

Sterker persoon

,,De mensen zeggen ons hoe prachtig Natalie wel niet is, zowel haar innerlijk als uiterlijk. We zullen haar altijd vertellen dat de moedervlek een deel van haar persoonlijkheid en haar leven is'', voegen de ouders daar nog aan toe. ,,Hopelijk zal ze de vlek snel aanvaarden waardoor ze een sterker persoon wordt.''

Het koppel is bezorgd om het feit dat Natalie, wanneer ze ouder wordt, gepest zal worden. ,,We weten dat ze het later niet altijd even gemakkelijk zal hebben, zowel geestelijk als lichamelijk, maar we weten dat de vlek haar sterker zal maken. Ongeacht wat ze meemaakt'', besluit het koppel.