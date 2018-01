Dit is pas Siberisch koud!

Op sommige plekken daalde het kwik tot -67°C, amper een halve graad 'warmer' dan het record van -67,7°C dat stamt uit 1933.



Voor de inwoners van Jakoetië is een koude januarimaand normaal, dus gaat het dagelijkse leven meestal gewoon door. Maar de temperaturen waren gisteren onder meer in het dorpje Ojmjakon (500 inwoners) zo laag, dat scholen werden gesloten en mensen het advies kregen om binnen te blijven.



De extreem lage temperaturen leveren bizarre ongemakken op. Zo bevriest de inkt in pennen, vriezen brillen vast aan het gezicht en laten inwoners hun auto’s draaien, zodat ze niet kapot vriezen. De steenharde grond maakt het ook moeilijk om doden te begraven: dagenlang wordt er een vuur gestookt in een put die geleidelijk aan verder wordt uitgegraven tot het gat diep genoeg is om de kist erin neer te laten. Ook bevriezen wimpers van inwoners die zich buiten wagen.