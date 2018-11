Dit kan er gebeuren als je een zebra en een ezel in dezelfde wei zet

Op een boerderij in Engeland is Zippy geboren, een zezel of zebrezel. Dat is een zeldzame kruising tussen een zebra en een ezel. Die twee halen het doorgaans niet in hun hoofd met elkaar te paren, maar af en toe komt het toch voor.

,,Een klein wonder’’, zegt eigenares Kristine Turner, die helemaal in de wolken is. Zippy is een maand oud en kwam ter wereld op haar boerderij in South Barrow in Groot-Brittannië. Het dier is onvruchtbaar omdat het een chromosoom mist, en kan dus nooit voor nageslacht zorgen.

De moeder is de zebra Ziggy, die een wei deelde met negen ezels waaronder Rag, de vader. Eigenares Turner zegt dat het een complete verrassing was. Ze besefte niet eens dat Ziggy zwanger was. ,,Op een ochtend opende ik de gordijnen, en dit kleine veulen zat me aan te staren. Ik was helemaal in shock.’’

,,Ziggy is een geweldige moeder’’, vervolgt Turner. ,,Ze verliest Zippy nooit uit het oog. Ze doen alles samen. Vader Rag heeft de neiging om uit de buurt te blijven.’’ Zippy is er gekomen zonder dwang. ,,Ik wilde dit al heel lang. Toch is het natuurlijk verlopen. Rag is hier al vier jaar, ik dacht dat het nooit zou gebeuren.’’

In het Engels heet een zezel een ‘zonkey’, een combinatie van zebra en donkey. Voordat Zippy geboren werd, was er in heel Groot-Brittannië nog maar één zonkey.