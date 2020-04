Dit land in Europa ziet deze zomer graag weer toeristen komen

,,We willen mensen weer uitnodigen in ons land”, stelde de Griekse minister van Toerisme Harry Theocharis op BBC Radio. ,,Natuurlijk zullen we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.”

Hoe dat concreet eruit moet zien, blijft nog onduidelijk. Het voorstel om elke reiziger een coronatest te laten ondergaan, ligt voorlopig alvast nog op tafel.

‘Veel veiliger in Griekenland’

Griekenland was een van de eerste landen in Europa die strenge maatregelen nam om het coronavirus te beteugelen. Die aanpak loont: volgens de officiële cijfers zijn er ‘slechts’ 139 coronadoden gevallen. ,,Dat valt te vergelijken met een gemiddelde stad in Vlaanderen, maar intussen vreest 65 procent van de hoteluitbaters wel voor een faillissement. Eigenlijk is het veel veiliger om naar Griekenland te gaan dan om in België te blijven”, stelt het Belgische reisbureau Reizen De Lathauwerr.

Want wat als iedereen plots naar hetzelfde land trekt? Bij de Europese Commissie werd gisteren samengezeten om te kijken hoe het toerisme weer op gang getrokken kan worden. ,,De reisbeperkingen moeten zo snel mogelijk opgeheven worden”, stelt vice-voorzitster Vera Jourova. ,,Daarbij moet elke discriminatie op basis van nationaliteit vermeden worden. Er moet natuurlijk wel gekeken worden naar de epidemiologische situatie van landen.”

Volledig scherm Vera Jourova. © REUTERS

Corridors

De Commissie speelt met enkele ideeën, zoals corridors tussen landen waar het virus onder controle is. Dat zou betekenen dat onder meer Oostenrijk (met 580 coronadoden) en Griekenland kunnen beslissen om toeristen heen en weer te laten vliegen. Of er ook landen zijn die zo’n corridor met Nederland of België willen maken, blijft nog maar de vraag.

Een andere optie is een Covid-19-paspoort voor mensen uit landen met strenge veiligheidsmaatregelen. Daarmee zou dan zelfs buiten de EU gereisd kunnen worden.

“Te vroeg”

De Commissie wil halverwege mei aanbevelingen klaarhebben. Maar zelfs al willen andere landen Nederlandse toeristen graag ontvangen, dan nog blijft de vraag of ze van het kabinet deze zomer op vakantie mogen gaan.

,,Ik heb geen idee of dat gaat lukken”, reageerde de Belgische viroloog Marc Van Ranst bij VTM Nieuws. ,,Het is nog te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.”

“Pandemie verre van gedaan”

Ook de WHO ziet te snelle versoepelingen met lede ogen aan. Twee dagen geleden waarschuwde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus nog dat deze pandemie verre van gedaan is.