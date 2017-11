Dit stel beloofde te scheiden na invoering homohuwelijk in Australië

Nick en Sarah Jensen, een echtpaar uit Canberra, zijn het met die uitslag allesbehalve eens. In 2015 lieten ze weten hun eigen huwelijk op te geven op het moment dat homoseksuelen en lesbiennes in het huwelijksbootje mogen stappen. ,,Mijn vrouw en ik hebben net ons tienjarig huwelijksjubileum achter de rug, maar het kan zijn dat we later dit jaar gaan scheiden”, schreef Jensen in de Canberra City News.

Het stel wil overigens wel gewoon samenblijven. Ze kunnen alleen om religieuze redenen niet verkroppen dat het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht wordt opengesteld. ,,Hopelijk, als God het wil, blijven we nog zeker vijftig jaar bij elkaar en krijgen we nog meer kinderen. We zullen elkaar ook gewoon man en vrouw blijven noemen, aangezien we ons dan nog steeds zullen beschouwen als getrouwd voor de kerk en voor God”, zegt Jensen.

Houden ze zich aan hun belofte?

Nu het er naar uit ziet dat het homohuwelijk binnen een paar weken een feit is in Australië, vragen veel mensen zich af of de Jensens zich aan hun belofte zullen houden. Een echtscheidingsadvocaat uit Sydney heeft in ieder geval al gratis zijn diensten aangeboden aan het koppel. ,,Ons bedrijf verricht veel pro bono werk in de LHBT- en transgemeenschap. Hulp bieden aan Nick en Sarah is in mijn optiek een goede manier om ook andere gemeenschappen te helpen. Want eerlijk is eerlijk, ze zullen het nodig hebben. Jezus haat scheidingen.”

De Jensens hebben zelf nog niet publiekelijk gereageerd op de vraag over de toekomst van hun huwelijk. Al is het voor de Australische wet niet mogelijk om te scheiden wanneer het stel de intentie heeft om nog gewoon met elkaar verder te gaan: ze zouden minstens twaalf maanden uit elkaar moeten gaan en moeten kunnen aantonen dat de relatie onherstelbaar beschadigd is.