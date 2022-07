Dit weten we over de verdachte van schietpartij op 4 juliparade: ‘Een eenzaam, rustig mens’

De politie heeft de 22-jarige Robert ‘Bobby’ E. Crimo III gearresteerd na de schietpartij op een 4 juliparade in Highland Park in de Amerikaanse staat Illinois. Officieel zijn er nog geen aanklachten tegen hem opgesteld, maar de autoriteiten gaan ervanuit dat hij wel degelijk de schutter is. Wie is Bobby Crimo en wat bezielde hem?

Over de motieven van de jonge schutter is nog niets bekend. Crimo komt uit Highwood, niet ver van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Hij zou in een appartementje in de achtertuin van het huis van zijn ouders wonen, in een groene, nette wijk. Saillant detail: zijn vader, Robert Crimo Junior, was in 2019 burgemeesterskandidaat voor Highland Park, maar verloor de race.

Robert (Bobby) E. Crimo III.

In een Facebookpost uit die tijd stelde Crimo Junior dat zijn kandidaatschap hem ‘de kans biedt om iets terug te geven aan de gemeenschap die een thuis geworden is voor mij en mijn familie, al vele generaties lang.’ Bobby’s moeder is volgens haar Instagrampagina een holistische wellnessbeoefenaar.

Geen voortekenen

Volgens zijn oom Paul Crimo was zijn neefje Bobby altijd al ‘een stil kind’. ,,Hij is vaak op zichzelf, een eenzaam, rustig mens. Hij houdt alles voor zichzelf”, vertelt hij aan de Amerikaanse nieuwszender CNN. De oom zegt dat hij nooit vrienden bij Bobby in het appartement zag en volgens hem had de jongen ook geen baan, maar voor de coronapandemie werkte hij wel in een bakkerij.

Een tekening van een persoon met een geweer, afkomstig uit een video die Robert (Bobby) E. Crimo III, op YouTube zette.

Een tekening van een persoon die in bloed ligt, afkomstig uit een video die Robert (Bobby) E. Crimo III, op YouTube zette.

Crimo is volgens zijn oom ook actief op YouTube, waar hij een profiel heeft onder de naam ‘Awake The Rapper’. In de video’s die Bobby op YouTube zette, zijn tekeningen te zien waarin figuren met geweren poseren en waarin verwezen wordt naar een bloedbad.

De oom zegt niet veel met zijn neef om te zijn gegaan, ondanks dat hij hem sinds zijn geboorte kent. Ook zegt hij geen voortekenen te hebben gezien die aangaven dat zijn neef iets dergelijks van plan was. Paul Crimo zag zijn neefje voor het laatst op zondagavond, toen hij op zijn computer bezig was: ,,Alles leek normaal.” De man vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is. ,,We zijn goede mensen en dit aan de hand te hebben, is verschrikkelijk. Mijn hart breekt voor alle families die dierbaren verloren zijn.”

Volledig scherm Robert (Bobby) E. Crimo III. © Robert Crimo via REUTERS

Volledig scherm Robert (Bobby) E. Crimo III. © Robert Crimo via REUTERS

