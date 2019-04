Dit weten we tot nu toe over de aanslagen in Sri Lanka

In de hoofdstad Colombo waren zondagmorgen explosies bij de St. Antonykerk en vier hotels: het Kingsbury-hotel, het Shangri-La Hotel, het Cinnamon Grand en hotel Tropical Inn vlakbij dierentuin Colombo Zoo. Het gaat om hotels die populair zijn bij toeristen. Ook de St. Sebastiankerk in Katuwapitiya, ten noorden van Colombo, en de Zionskerk in Batticaloa aan de oostkust zijn getroffen. Een achtste explosie vond een aantal uren later (10.30 uur Nederlandse tijd) plaats in Dematagoda, een buitenwijk van de hoofdstad. De zender Newsfirst meldt op gezag van de politie dat het in Dematogoda gaat om een zelfmoordaanslag in een wooncomplex. Er zouden drie agenten om het leven zijn gekomen.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is nog niet opgeëist, maar zeker twee aanslagen zouden zijn gepleegd door zelfmoordterroristen.De minister van Defensie Ruwan Wijewardene laat weten dat er zeven verdachten zijn aangehouden. Over de achtergrond van de verdachten en zelfmoordterroristen is nog niets bekend. De daders lijken zich te hebben gericht op katholieken, rijken en toeristen. De aanslagen in de kerken werden gepleegd toen de paasmissen bezig waren. Het lijkt erop dat de operatie goed is voorbereid. Politiechef Pujuth Jayasundara zou op 11 april hebben gewaarschuwd in een bericht dat naar alle politieafdelingen in het land ging dat zelfmoordenaars een aanslag wilden gaan plegen. Het zou gaan om leden van de National Thowheeth Jama’ath (NTJ), een groep radicale moslims ,,Een buitenlandse veiligheidsdienst heeft gezegd dat de National Thowheeth Jama’ath een plan heeft zelfmoordaanslagen uit te voeren op prominente kerken in Colombo’’, luidde het bericht. De NTJ is een groepering die vorig jaar verantwoordelijk werd gehouden voor de vernieling van boeddhistische beelden.