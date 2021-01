Dit zijn de belangrijke tijdstippen op de inauguratiedag van Joe Biden

Van Lady Gaga tot Justin Timberlake: deze sterren zullen optreden op eedafleg­ging Joe Biden

18 januari Woensdag is het zover, dan wordt Joe Biden (78) officieel de nieuwe president van Amerika. In tegenstelling tot Trump, die vier jaar geleden de grootste moeite had om sterren te overtuigen, wist de 46ste president van de Verenigde Staten heel wat bekende namen te strikken voor de festiviteiten. Onder meer J.Lo, Foo Fighters en John Legend zijn van de partij.