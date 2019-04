Dit zijn de kippenvelfoto’s van de Notre-Dame

Berouwvol­le ‘oberschop­pers’ Armin en Arash opnieuw voor Praagse rechter

8:36 Onder grote belangstelling werden gisteren de Haagse broers Armin en Arash N. voor een Tsjechische rechter geleid. Vandaag is de tweede dag van hun proces. De vechtpartij in Praag vorig jaar april, waarbij ze ober Miroslav ‘Mirek’ Vitek onder invloed van drank letterlijk het licht uit de ogen sloegen en schopten, kan het duo op 18 jaar cel komen te staan. Verslaggever Victor Schildkamp is in de rechtszaal en doet live verslag.