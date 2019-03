Dit zijn de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland

Veel van de slachtoffers van de moskeemoorden in Nieuw-Zeeland zijn vluchtelingen die in de stad Christchurch een veilig heenkomen hadden gezocht. Langzaam wordt bekend wie ze waren en waar ze vandaan kwamen.

Volledig scherm Haji Daoud Nabi © Facebook Omar Nabi

Haji Daoud Nabi (71): kwam in de jaren tachtig vanuit Afghanistan naar Nieuw-Zeeland. In zijn land woedde toen de oorlog tegen de Russen. Volgens getuigenissen wierp hij zich in de vuurlinie toen Brenton Tarrant begon te schieten. Nabi was een werktuigbouwkundige, hield van oude auto’s en deed veel voor de lokale Afghaanse gemeenschap in Christchurch.

Volledig scherm Atta Elayyan © Facebook Atta Elayyan

Atta Elayyan (33): geboren in Koeweit, en keeper van het nationale zaalvoetbalteam. Hij was net vader geworden en had een eigen hightech-bedrijf.

Volledig scherm Ali Elmadani © Privéfoto/New Zealand Herald

Ali Elmadani: emigreerde in 1998 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Hij werkte als grafisch ontwerper. Zijn dochter zei dat hij hen heeft geleerd om sterk te zijn, ‘en dat is wat we nu proberen te doen, voor hem’. ,,Hij beschouwde Nieuw-Zeeland als zijn thuis. Hij had nooit gedacht dat zoiets hier kon gebeuren.”

Volledig scherm Hussein al-Umari © Janna Adnan Ezat

Hussain al-Umari (35): kwam in de jaren 90 met zijn ouders vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Nieuw-Zeeland. Hij sprak ze donderdag nog, zeiden ze, en hij was helemaal blij omdat ze net een nieuwe auto hadden gekocht. Ze omschreven hem als een ‘vriendelijke vent, die altijd klaarstond om anderen te helpen’. Na zijn bezoek aan de moskee zou hij bij zijn ouders komen eten.

Volledig scherm Sayyad Milne © RV

Sayyad Milne (14): zijn halfzusje Brydie Henry noemde hem een gewoon, typisch Nieuw-Zeelands Kiwi-jongetje. Hij wilde profvoetballer worden als hij groot was. Zijn lichaam is nog niet gevonden, maar zijn vader weet al dat hij dood is. ,,Mensen hebben hem zien liggen. Ik herinner me hem nog als baby, toen ik hem bijna was verloren. Een dappere kleine soldaat. En nu is hij neergeschoten door iemand die het allemaal niets kon schelen.”

Khaled Mustafa: Syrische vluchteling die vorig jaar het geweld in eigen land de rug toekeerde en met zijn familie naar Nieuw-Zeeland kwam. Een van zijn puberzonen (Hamza) is doodgeschoten, een andere (Zaid) raakte zwaargewond.

Volledig scherm Naeem Rashid © RV

Naeem Rashid: een Pakistaan uit Abbottabad (de stad waar Osama Bin Laden zich jarenlang schuilhield). Hij gaf les op een school in Christchurch. Op de beelden die de schutter zelf maakte, is te zien dat Rashid hem aanvalt. Hij raakte daarbij zwaargewond en is later in het ziekenhuis overleden. Volgens zijn broer zei Rashid altijd ‘dat je mensen moet helpen en dat mensen trots op je moeten zijn als je doodgaat’. Rashid wordt nu beschouwd als een held.

Volledig scherm Hosne Ara © RV

Hosne Ara (42): kwam uit Bangladesh en was met haar man Farid Uddin in de al-Noor moskee. Hij zit in een rolstoel. Toen ze schoten hoorde, snelde ze naar het mannengedeelte om hem in veiligheid te brengen, maar werd doodgeschoten. Haar man zou het overleefd hebben. Er zouden nog twee andere Bangladeshi zijn overleden.

Volledig scherm Mucad Ibrahim © RV

Mucad Ibrahim (3): is sinds de schietpartij niet meer gezien. Zijn familie vond hem niet tussen de gewonden die behandeld worden in de ziekenhuizen. Volgens zijn broer Abdi houden ze er rekening mee dat hij dood is. ,,Hij was een levendig en speels, en lachte veel”, zei Abdi over Mucad. Volgens de politie is er zeker één kind omgekomen en zijn er veel gewond geraakt.

Volledig scherm Amjad Hamid © Privéfoto/New Zealand Herald

Amjad Hamid (57): kwam 23 jaar geleden naar Nieuw-Zeeland. Hij werkte als arts en had twee zoons. ,,Dit zou een veilig land moeten zijn”, zei een van hen. ,,Dat is voor altijd veranderd.”

Talha Rashid: zoon van Naeem, woonde sinds zijn elfde in Nieuw-Zeeland. Volgens vrienden had hij net een nieuwe baan en ging hij binnenkort trouwen. Een oom in de oost-Pakistaanse stad Lahore vertelt dat Naeem en de familie naar Pakistan zouden komen voor de bruiloft van zijn zoon. ,,Maar nu zijn we bezig met voorbereidingen om hun dode lichamen naar hier te halen.”

Volledig scherm Lilik Abdul Hamid © Facebook Lilik Abdul Hamid

Lilik Abdul Hamid: het eerste officiële slachtoffer uit Indonesië. Er waren nog zeven andere landgenoten in de twee moskeeën.